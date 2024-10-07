Ценную коллекцию нашли на госгранице у пенсионера.

В пункте пропуска на юге Одесской области у одного из пассажиров автобуса правоохранители нашли старинные монеты и коллекционные марки. Находки, вероятно, имеют культурную и историческую ценность.

Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, коллекция была обнаружена в пункте пропуска "Орловка" во время таможенного контроля автобуса. Он направлялся в Румынию.

"У одного из пассажиров, гражданина Украины, под обшивкой дорожной сумки с личными вещами было скрыто более 190 коллекционных предметов с характерными признаками, которые могут свидетельствовать об их принадлежности к культурным или историческим ценностям", – говорится в сообщении.

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В частности, это банкноты разных стран, монеты советских времен, французские франки, чеканенные 1920-1940-х годов, румынские леи 1920-1930-х годов, итальянские монеты, датированные 1919-1941 годами, английские монеты, чеканенные с 1890 по 1940-е годы и греческие монеты, датированные 1882 годом.

"Филателистическая часть коллекции представлена подборкой марок из серии "Почтовый рожок" – стандартных почтовых марок Норвегии, выпускаемой с 1872 года, а также подборкой почтовых марок Швеции, Румынии, Германии, Греции и других стран мира", – рассказали таможенники.

На момент пересечения таможенной границы никаких разрешительных документов на перемещение вышеуказанных предметов мужчина не имел. В отношении него составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Изъятые ценности передадут на экспертизу.

Как уточнили в Южном региональном управлении ГПСУ, пограничники Измаильского отряда вместе с таможенниками обнаружили скрытые старинные монеты и коллекционные марки обнаружены в одной из сумок, принадлежащей 61-летнему мужчине и 58-летней женщине. В сумке было 48 старинных монет и 5 банкнот разных государств, 106 коллекционных марок, вероятно имеющих культурную или историческую ценность.

Автобус следовал по маршруту Одесса (Украина) – Констанца (Румыния).

Незаконный вывоз монет из Украины

Недавно незадекларированные предметы нашли среди личных вещей 78-летнего гражданина Швеции. Это также произошло в пункте пропуска "Орловка", что на юге Одесской области.

Ценности были обнаружены в микроавтобусе Volkswagen, которым управлял иностранец. Там нашли шведскую золотую монету номиналом 10 крон, 1909 года, серебряную российскую монету "чистого серебра 4 золота 21 доля", 1815 года, серебряную монету 925 пробы "Молодая Сильвия" (Швеция), серебряную монету в честь 400 лет Тридцатилетней войны, 1921 года, специальную серебряную шведскую крону, 1935 года. Также иностранец вез грегоргийскую крону, 1947 года (Великобритания, серебро), четыре шведские серебряные монеты короля Густафа VI Адольфа 1950, 1946, 1956, 1969 годов, серебряную коллекцию Lambert & Butler 1980 года и тому подобное.

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