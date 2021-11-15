Как собственники жилья реагируют на такие "отметки" - остается лишь догадываться.

"Соседские войны" в Одессе вышли на новый уровень. Теперь там начали "помечать" квартиры, где живут люди, которые якобы не вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Одесса info".

Так, в одном из многоквартирных домов решили "пометить" жилье, где живут вакцинированные. Неизвестные написали мелом прямо на дверях, что в этой квартире нет людей, которые сделали прививку.

В комментариях поступок неизвестных вызвал нешуточные дискуссии. Одни пишут, что такие "пометки" выглядят довольно странно, однако другие считают, что владельцы квартиры могли получить эту надпись из-за "антиваксерских" заявлений.

Однако почему именно появилась такая "пометка" и кто решил писать о вакцинации других на дверях квартир - остается загадкой. Вероятно, соседи могли поссориться, а тема вакцинации лишь стала поводом для мести.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мелитополе с криками и матами выгнали из маршрутки "антимасочника". Мужчину били ногами и руками.

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Автор: Полина Кузенко