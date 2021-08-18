По данным источников СМИ, правоохранителям сразу не разрешили проводить обыски в мэрии города.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов, которого в воскресенье нашли застреленным в собственном доме, мог совершить самоубийство из-за схем с документами на тендеры, которые якобы проводились за его спиной.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в полиции. Как сообщается, все тендеры в Кривом Роге якобы контролировали экс-мэр Юрий Вилкул с сыном Александром. Источники издания рассказывают, что Павлов хотел подать в отставку, но ему не давали этого сделать.

После смерти чиновника правоохранители собирались провести обыски в горсовете, но, по данным СМИ, их туда не пустили без определения суда. Когда им удалось попасть внутрь, там исчезли телефон, компьютер, цифровая техника и другие носители информации.

"На момент осмотра кабинета была изъята документация, системный блок без монитора, два мобильных кнопочных телефона", - пишет издание. И добавляет, что таким образом, вероятно, "заметались следы", связанные как с тендерной документацией, так и с личным общением Павлова с людьми Вилкула.

Смерть Константина Павлова - что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Юрий Годован