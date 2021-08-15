Тело Павлова нашел его знакомый / фото "Страна"
Появилось первое фото с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Фото опубликовало издание "Страна".
На нем видно, что тело Павлова лежит на пороге дома.
фото "Страна"
(Новость дополняется)
На фото видно, что тело Константина Павлова лежит на пороге дома.
Появилось первое фото с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Фото опубликовало издание "Страна".
На нем видно, что тело Павлова лежит на пороге дома.
(Новость дополняется)
Автор: Денис Прядко