СМИ опубликовали первое фото застреленного мэра Кривого Рога Павлова

На фото видно, что тело Константина Павлова лежит на пороге дома.

Появилось первое фото с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Фото опубликовало издание "Страна". На нем видно, что тело Павлова лежит на пороге дома. (Новость дополняется) Автор: Денис Прядко

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