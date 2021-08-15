Тело Павлова нашел его знакомый / фото "Страна"

Появилось первое фото с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Фото опубликовало издание "Страна".

На нем видно, что тело Павлова лежит на пороге дома.

фото "Страна"

(Новость дополняется)

Автор: Денис Прядко