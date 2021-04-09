Водитель фуры остановился лишь тогда, когда ему начали сигналить другие водители.

В Днепре пенсионерка погибла, когда пыталась сократить дорогу в магазин.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, говорится в сюжете ТСН.

Видно, как грузовик стоит перед светофором, а как только ему загорается зеленый - медленно начинает движение. В этот момент женщина пытается пересечь дорогу и попадает под колеса грузовика.

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Водитель фуры ее не видел, поэтому продолжил движение. Остановился лишь потом, когда ему начали сигналить другие водители.

65-летняя женщина скончалась на месте. Водитель утверждает, что не видел пенсионерку, потому что она была в так называемой слепой зоне. Известно, что в десятке метров от места трагедии был пешеходный переход. Почему женщина не воспользовалась им - неизвестно.

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Автор: Денис Прядко