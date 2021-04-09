В Днепре пенсионерка погибла, когда пыталась сократить дорогу в магазин.
Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, говорится в сюжете ТСН.
Видно, как грузовик стоит перед светофором, а как только ему загорается зеленый - медленно начинает движение. В этот момент женщина пытается пересечь дорогу и попадает под колеса грузовика.
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Водитель фуры ее не видел, поэтому продолжил движение. Остановился лишь потом, когда ему начали сигналить другие водители.
65-летняя женщина скончалась на месте. Водитель утверждает, что не видел пенсионерку, потому что она была в так называемой слепой зоне. Известно, что в десятке метров от места трагедии был пешеходный переход. Почему женщина не воспользовалась им - неизвестно.
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