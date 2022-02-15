Похищены вещи мужчины, погибшего в результате аварии на Харьковщине, узнали журналисты.

В деле о смертельном ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского произошел неожиданный поворот – во вторник, 15 февраля, стало известно, что украдены важные улики, которые должны были пройти экспертизу.

Из морга похищены вещи мужчины, погибшего в аварии, пишет obozrevatel.com, ссылаясь на источники.

По данным издания, важные улики могли быть похищены в период с субботы, 12 февраля. О похищении доказательств в Чугуевское райуправление полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил заведующий отделением судмедэкспертизы.

Журналисты узнали, что во время преступления не было взлома. Правоохранители должны установить, кто похитил доказательства.

Напомним, поздно вечером 9 февраля в Харьковской области на трассе Киев – Харьков – Довжанский машина наехала на пешехода, пострадавший скончался. На месте ДТП якобы нашли автономера из кортежа Александра Ярославского.

Сам бизнесмен утверждал, что ему ничего неизвестно об этой аварии.

Позже стало известно, что в ДТП на Харьковщине погиб 36-летний житель Чугуевского района региона.

В Государственном бюро расследований возбудили уголовное производство из-за попытки фальсификации дела об аварии. Глава МВД Денис Монастырский уволил с должности руководителя полиции Харьковской области Станислава Перлина.

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