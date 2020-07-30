Депутат-драчун от СН оказался рогоносцем: утверждает, что конфликт в ресторане у него случился с женой и ее любовником

Депутат Стрихарский прокомментировал конфликт, участником которого он стал.

Депутат от "Слуга народа" Андрей Стрихарский прокомментировал конфликт со своим участием, который на днях произошел в одном из ресторанов и попал на видео.

Читайте такжеДепутат от "Слуги народа" напал на женщину в ресторане - СМИ (видео)

По его словам, женщина на видео, на которую он поднял руку, - его жена.

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтоб она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел", - рассказал в комментарии "Стране" депутат.

Как стало известно УНИАН, еще в начале июля жена депутата-дебошира подала на развод.

Напомним, сегодня в сети появилось видео о том, как народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане. По данным СМИ, депутат напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram