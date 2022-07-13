Подозреваемый в ужасном преступлении имеет обширную биографию, связанную с выборами, бизнесом и медийной деятельностью.

Киевщину всколыхнула резонансная новость о расчленении женщины. Полиция задержала успешного адвоката и участника ток-шоу о женитьбе. По данным движения "ЧЕСНО", маньяком оказался Петр Бегун.

Об этом говорится на сайте "ЧЕСНО".

Петр Бегун родился 12 июля 1985 года в городе Дудинка Красноярского края. Бегун имеет довольно интересную биографию, связанную с политикой и рейдерством.

Мужчина числится руководителем кампаний "Бегун Бенджамин", "Хорт", "Сарго Винч", "Таргет менеджмент". В 2020 году он баллотировался в Киевский городской совет от партии "Правый сектор". Был беспартийным. На момент баллотирования работал директором ООО "Сарго Винч" и проживал в городе Киеве. Тогда партия не преодолела проходной барьер.

В 2019 году Бегун был кандидатом в народные депутаты как самовыдвиженец по 222 округу (Киев) и в этом же году снимался в телешоу "Женитьба вслепую".

По данным журналистов проекта "Наши деньги" в 2017 году Бегун попал в рейдерский скандал и стал формальным владельцем львовского ТРЦ "Victoria Gardens". Впоследствии суд остановил рейдерство.

В том же 2017 году Бегуну подарили квартиру в Киеве, также он якобы взял в долг 1,85 млн грн от генерал-майора СБУ времен Януковича, о чем свидетельствовал извлечение из реестра вещных прав на недвижимое имущество.

До этого Петр Бегун в апреле оформил на себя квартиру по улице Михаила Донца в Киеве площадью 86 кв м, которую получил в подарок от неизвестного. Через месяц на эту же квартиру были внесены данные по договору ипотеки, выданному 18 мая. Как свидетельствует выписка из реестра недвижимости, в тот день бегуну одолжил 1,85 млн грн Дмитрий Белоус. Деньги должен был вернуть в ноябре 2018 года.

В 2016 году Бегун зарегистрировал право собственности на автомобиль "Mercedes-Benz" S500L 2005 года выпуска, а в декабре - в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Суд признал его виновным, но производство по делу закрыли из-за истечения срока наложения административного взыскания.

Ранее Бегун был следователем по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления прокуратуры города Киева.

Расчленение на Киевщине: что известно

Полиция Киевщины задержала успешного 36-летнего адвоката, участника ток-шоу о женитьбе. По версии следствия, он порезал возлюбленную на куски и по ночам развозил остатки по свалкам Обуховщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почки, матку и сердце погибшей, а руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.

Погибшую чудом узнали по брендовым платьем: она уроженкой Краматорска и ей было 39 лет.

Мужчина пояснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил ее, а, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и пытался спрятать остатки.

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