В жилом комплексе погибли семь взрослых и младенец.

Правоохранители установили оккупантов, по приказу которых в апреле был нанесен массированный ракетный удар по Одессе и разрушен ЖК "Тирас".

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

По его словам, ракетный удар по жилому комплексу "Тирас", в котором 23 апреля погибло восемь человек, стал одним из самых резонансных. В этом виноваты, как подчеркнул прокурор, военнослужащие страны-агрессора.

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Костенко сообщил, что именно по этому делу уже завершен комплекс взрывотехнических экспертиз.

"И в принципе нами установлены лица из числа командиров воинских подразделений Вооруженных сил РФ, которые отдавали приказы", - сообщил Костенко.

Он пояснил, что подозрение этим лицам еще не сообщали, и назвать их фамилии пока нельзя. Это связано с тем, что сейчас продолжается расследование по аналогичным делам, связанным, в частности с обстрелами "Евротерминала", поселков Маяки и Сергеевка, курортного поселка Затока и тому подобное. Поэтому принято решение, по словам Костенко, объединить эти производства в одно.

"Мы хотим объединить девять фактов обстрелов (в том числе – "Тирас" - УНИАН) в одно уголовное производство для того, чтобы доказать в международных судах, что обстрел жилого дома — не ошибка, а систематическая преступная деятельность направлена на уничтожение инфраструктуры и жилых домов", — сказал Костенко.

По другим эпизодам экспертизы пока продолжаются.

Прокурор акцентировал, что скрупулезное расследование поможет собрать соответствующую доказательную базу для международного суда и трибунала.

По его словам, в целом из всех мест обстрелов, которые враг нанес по Одесской области, следователи изъяли более 2 тысяч обломков ракет, бомб, снарядов, в том числе запрещенных международной конвенцией кассетных бомб.

Ракетный удар по Одессе 23 апреля - что известно

23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Были повреждены, в частности, два жилых дома, один из них - 16-этажный комплекс. Погибли восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок ее мама и бабушка. О судьбе еще одного человека пока ничего неизвестно. 18 человек получили ранения.

В тот день одна из ракет попала на территорию кладбища, где было разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, которая убирала там могилы.

20 мая стало известно, что городские власти решили восстановить 16-этажку, в которой в апреле в результате российского ракетного удара погибли люди.

27 августа 17 семьям, проживающим в ЖК "Тирас", вручили сертификаты на получение холодильников, микроволновых печей и стиральных машин.

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