В Киеве 21 ноября вблизи станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка. Водитель как раз собирался впускать пассажиров, когда в салоне прогремел взрыв. По предварительной информации, кроме водителя в маршрутке никого не было.
Читайте также"Заразился от маршруток": в Киеве трамвай "потерял" колесо и заблокировал движение (фото)
Пожар погасили, жертв и пострадавших нет. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
Информация о пожаре поступила в 17:02. На место происшествия прибыли спасатели. Они потушили огонь около 17: 30.
Движение транспорта вблизи станции пока ограничили.
Причины взрыва пока неизвестны. Чтобы установить их, проведут специальное расследование, пишет 24 канал.
Отметим, сначала появилась информация о взрыве в маршрутке в районе станции метро "Академгородок". Однако в ГСЧС не смогли подтвердить эту информацию.
"На момент приезда спасателей маршрутка горела. По состоянию на 17: 35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - отметила Водолага.
Тем временем в социальных сетях публикуют видео инцидента.
Инцидент в Киеве: новости на тему
- В Киеве автобус выехал на пешеходную зону: один человек погиб, двое пострадали (фото, видео)
- В Киеве из-за снега ночью произошло почти полсотни ДТП (фото, ВИДЕО)
- "Говорит, что болит зуб": в Киеве задержали маршрутчика "под кайфом" (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram