Заведение продолжало работу несмотря на карантин, однако правоохранителей в него не пускали, утверждают в полиции.

Столичный спорткомплекс "5 элемент", совладельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, продолжал работать 14 ноября, несмотря на введенный правительством карантин выходного дня.

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Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева. Отмечается, что во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который продолжил работу несмотря на ограничения правительства.

На просьбу полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом, правоохранителей даже не пустили в помещение заведения. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство.

Гендиректор спорткомплекса Наталья Щербина обнародовала в Facebook видеообращение, в котором заявила о выполнении правоохранителями «политического заказа». По ее словам, заведение имело законные основания продолжать работу.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантин на территориях с оранжевым уровнем епіднебезпеки, для всех территорий.

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Автор: Дмитрий Захаров