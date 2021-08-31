Целью боевика был ведущий украинский специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

В Украине будут судить боевика, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал в Украину из РФ. По заданию спецслужб России он планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб из-за его показаний в одном из дел СБУ. А именно – в производстве о вскрытой в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в сфере обороны).

Теперь агента ФСБ будут судить по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко