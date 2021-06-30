Под Киевом в городке Кагарлык молния попала в авто с людьми. После этого произошла авария.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Непогода свирепствует. На Киевщине в г. Кагарлык молния попала в авто, что двигалось, в салоне было четверо пассажиров, к счастью все живы", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара авто ударилось в дерево, его развернуло на обе стороны проезжей части.

Из-за ДТП было заблокировано движение автотранспорта по магистрали.

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Автор: Юрий Годован