Молния попала в авто / фото ua.depositphotos.com
Под Киевом в городке Кагарлык молния попала в авто с людьми. После этого произошла авария.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Непогода свирепствует. На Киевщине в г. Кагарлык молния попала в авто, что двигалось, в салоне было четверо пассажиров, к счастью все живы", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара авто ударилось в дерево, его развернуло на обе стороны проезжей части.
Фото с места инцидента / dtp.kiev.ua
Из-за ДТП было заблокировано движение автотранспорта по магистрали.
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