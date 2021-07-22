Из ролика видно, что более десятка человек нападали друг на друга с палками, били друг друга ногами и валили на землю.

В ночь на четверг, 22 июля, в центре Киева произошла массовая драка с участием иностранцев.

Соответствующее видео опубликовало сообщество "Киев оперативный".

Из ролика видно, что более десятка человек нападали друг на друга с палками, били друг друга ногами и валили на землю. При этом среди участников драки есть иностранцы.

Читайте такжеВ Запорожье пьяная директриса гимназии угрожала патрульным (видео)"Суть этого конфликта мы не знаем и уверены, что там явно есть какая предыстория, но выглядит все это очень стремно - тупо побоище в центре Киева с участием иностранцев с палками", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что вчера на станции метро "Крещатик" произошла драка между пассажирами, в ходе которой был распылен слезоточивый газ. По информации полиции, между двумя группами парней возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа.

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Автор: Иван Бойко