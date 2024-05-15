Они обратились к правоохранителям.

В Оперативном командовании "Юг" прокомментировали избиение девушки работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Руководство ОК хочет, чтобы правоохранители установили цель и обстоятельства создания видео, а также определили, в чьих интересах это могли делать. Они заявляют, что такие видеоматериалы "работают на пользу врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из ТЦК и СП".

"Совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные недозволенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в нашем регионе", - говорится на странице ОК в социальной сети Facebook. Видео дня

Избиение девушки в Одессе: что известно

Напомним, на днях в сети появился фрагмент видео, на котором мужчина бьет костылем девушку. Автор видео заявила, что работник ТЦК совершил на нее нападение возле отделения полиции, когда она снимала машину, в которую посадили ее друга.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили, что конфликт действительно произошел. Они начали служебную проверку.

В полиции сообщили, что "органы здоровья" проинформировали их о конфликте, в результате которого девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Они открыли уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

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