Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.

В Донецкой области Служба безопасности Украины во время проведения контрдиверсионных учений обнаружила вблизи железнодорожной станции "Дружковка" схрон с взрывчаткой боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что схрон был обустроен в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции.

По оперативным данным, его оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Во время осмотра тайника правоохранители среди прочего обнаружили: 8 противотанковых реактивных гранат; 0,5 кг тротила и пластида; 3 противотанковые мины с часовыми взрывателями; 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3; зажигательную мину-гранату; 2 стартовые заряды к противотанковой гранаты; кумулятивный заряд; более 1,5 тыс. патронов различного калибра; дымовую шашку.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

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Напомним, сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ривненской области. Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, граничащего с Республикой Беларусь.

Отмечается, что его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно – во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

Автор: Светлана Макринская