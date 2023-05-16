С 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд гривень.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу. Правоохранители разоблачили его на масштабных финансовых махинациях со стратегическими украинскими предприятиями и систематическом уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает СБУ, с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

В то же время, в Офисе генпрокурора уточнили, эти активы подконтрольный Фуксу холдинг выкупил всего за 2 млрд грн.

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По данным следствия, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Участники схемы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов", - пояснили в СБУ.

По данным правоохранителей, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

Дело Фукса - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале правоохранители провели обыски в офисах и местах проживания Фукса бывшего нардепа от "Народного фронта "Игоря Котвицкого в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ЧАО "НАК"Надра Украины".

По данным следствия, в результате противоправной деятельности должностных лиц Чао "НАК "Надра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение в Харьковской области, несмотря на то, что из госбюджета на разработку этого месторождения было потрачено более 1 млрд грн.

Тогда правоохранители открыли производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

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