По информации очевидца, нарушителя масочного режима забрали в отделение полиции для составления протокола.

В Киеве охранники торгово-развлекательного центра Ocean Plaza избили одного из посетителей, который решил не надевать защитную маску, намотав вместо нее на лицо шарф.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Парень зашёл без маски в "ОушенПлазу", но замотан шарфом. Охрана начала незамедлительно "реагировать". После всего этого действа его ещё и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.

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На видео видно, как между парнем и охраной происходит диалог. После чего один из охранников пытается вытолкнуть посетителя, однако врезается с ним в рамку безопасности и валит ее. Аналогично на полу оказывается и посетитель.

Автор видео, пытаясь пообщаться с охраной, отметил, что в помещении находились и другие посетители без масок.

Внимание! На видео содержится ненормативная лексика.

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Автор: УНИАН