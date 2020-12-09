В Киеве охранники торгово-развлекательного центра Ocean Plaza избили одного из посетителей, который решил не надевать защитную маску, намотав вместо нее на лицо шарф.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Парень зашёл без маски в "ОушенПлазу", но замотан шарфом. Охрана начала незамедлительно "реагировать". После всего этого действа его ещё и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.
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На видео видно, как между парнем и охраной происходит диалог. После чего один из охранников пытается вытолкнуть посетителя, однако врезается с ним в рамку безопасности и валит ее. Аналогично на полу оказывается и посетитель.
Автор видео, пытаясь пообщаться с охраной, отметил, что в помещении находились и другие посетители без масок.
Внимание! На видео содержится ненормативная лексика.
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