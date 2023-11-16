Мальчик утонул в озере, которое не было оборудовано для детского отдыха и рядом с ним не было взрослых.

Более трех месяцев родители ищут справедливости и требуют от правоохранителей выполнить свой долг и найти виновных в смерти своего единственного ребенка. В начале августа они отдали 10-летнего сына в спортивный лагерь на отдых, а через три дня забирать домой пришлось уже его тело. Мальчик утонул в озере, которое не было оборудовано для детского отдыха и рядом с ним не было взрослых.

Сейчас единственным подозреваемым признали лишь тренера, который даже работал в лагере неофициально. Суд отправил его под домашний арест, а родители погибшего ребенка боятся, что дело просто похоронят в суде и виновным все сойдет с рук, говорится в сюжете ТСН.

"Он когда ехал, сложил на кровати свою постель и пижамку, и мы ее не трогаем до сих пор. Плюс у нас в ванной три полотенца висят – мое, ее и его. Мы с трудом наливаем воду в чайник для кофе на троих", - рассказывают родители о сыне и плачут.

Он был единственным ребенком и смыслом жизни. Перспективный мальчик, обладавший настоящим футбольным талантом. В августе родители отдали своего 10-летнего сына в столичный спортивный лагерь на отдых, а через три дня уже забирали домой его тело. Им сказали лишь, что мальчик утонул в озере.

По словам родителей, когда они увидели озеро, то сразу предупредили тренера, что ребенка к воде пускать нельзя.

"Сразу мы ему сказали: наш сын не умеет плавать, смотри за ним. Я ему говорил, тренеру, и потом еще жена говорила. Плюс он должен был смотреть за моим ребенком в первую очередь, потому что он не умеет плавать. Если ты не можешь следить, ты должен был ему сказать: ты сидишь на берегу, ты не лезешь в воду", - рассказал журналистам отец мальчика Вячеслав Гончарук.

Зато вместе с другими детьми Иван оказался на горке посреди озера, где глубина была девять метров. Что произошло дальше, родители мальчика до сих пор не знают.

"Никого из руководства вообще не было и никто к нам не подходил, мы общались только с полицией, которая взяла у нас объяснения, и все. Подробностей не было известно, и нам ничего не объясняли, только сказали, что тренера забрали", - сказала журналистами мать мальчика Светлана Гончарук.

Родители убеждены, кроме тренера за смерть ребенка должна отвечать и администрация комплекса отдыха. Они узнали, что лагерь работал без надлежащих разрешительных документов.

"Озеро так же, не было ни вышки спасательной, ни буйков, ни сетки, то есть оно вообще не было организовано для купания малолетних детей. Плюс это абсурд. У нас убили ребенка, забрали самое дорогое, а мы тратим средства на то, чтобы доказать, что кто-то виноват", - возмутился отец.

Адвокат семьи тоже уверен, что заведение, где принимают детей, должно прежде всего позаботиться о безопасности маленьких отдыхающих.

"Мы сейчас видим, что правоохранительные органы, и прокуратура, и процессуальное руководство в этом деле в том направлении работать не хотят. Им достаточно, что они нашли одного тренера, выделили по нему производство, они надеются, что это дело в суде будет тянуться годами", - говорит адвокат Александр Муконин.

В администрации спортивного лагеря от каких-либо комментариев отказались. Не захотел пообщаться с журналистами и тренер, который тогда отвечал за детей. Оказалось, что мужчина работал в лагере нелегально - так сказала пресс-секретарь полиции.

"Избрана мера пресечения судом в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается, следствие выясняет все обстоятельства, опрашивает свидетелей происшествия. Правоохранители утверждают - проверяют также действия чиновников, причастных к выдаче разрешений на летний отдых детей", - пояснила пресс-секретарь Обуховского управления полиции Киевщины Ольга Кияница.

Ранее УНИАН сообщал, что в селе Городище Киевской области трагически погиб 9-летний мальчик. Его искали несколько часов, пока тело ребенка не обнаружили в реке Рось. Об исчезновении ребенка правоохранителям стало известно 15 июля в 16:50. Последний раз мальчика видели вблизи реки Рось – на берегу были найдены его вещи. К поискам ребенка присоединились полицейские Киевщины, работники ГСЧС и неравнодушные граждане.

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