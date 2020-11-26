В полиции рассказали детали инцидента.

В Луцке произошел конфликт из-за отсутствия защитной маски у одного из покупателей супермаркета.

Детали инцидента описываются на странице Патрульной полиции Волынской области в Facebook.

Правоохранители рассказывают, что накануне получили сообщение о конфликте между заявителем и работниками супермаркета. На месте было установлено, что заявитель находился без защитной маски в супермаркете, поэтому там его отказались обслуживать.

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"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушения. Более того - сопротивлялся патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Кроме нарушения правил карантина, инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, которым совершил стоянку на месте для водителей с инвалидностью. На него составили админпротоколы за оба правонарушения.

Издание "Волинські новини"пишет, что на место происшествия прибыло два наряда полиции. Они пытались задержать мужчину и надеть ему наручники. Это все происходило на глазах маленькой дочери, которая плакала.

Штрафы за неношение масок в Украине

6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№ 3891).

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

Впоследствии в полиции уточнили, при каких условиях будут штрафовать за неносіння масок.

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Автор: Юрий Годован