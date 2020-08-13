На Херсонщине в ДТП погибли отец и двое сыновей (фото)

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Возле г. Скадовска Херсонской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым микроавтобусом погибли три человека, в том числе двое детей.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, ДТП произошло сегодня утром в 6 км от Скадовска.

Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом «ДАФ».

«В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний мужчина водителя и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет», - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в результате ДТП вблизи Львова пострадали 9 человек.

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Автор: Светлана Макринская