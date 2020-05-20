На Днепропетровщине из-за обвала моста в воду упал грузовик (фото, видео)

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В Днепропетровской области произошло разрушение секции автомобильного моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, в результате чего во время движения в воду упал грузовой автомобиль МАН.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

По ее словам, разрушение секции моста, который принадлежит Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области, произошло сегодня в 10:20 в селе Алексеевка Никопольского района.

«Во время движения грузового автомобиля МАН произошло разрушение секции моста и грузовик упал в воду. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают представители служб. Объезд организован через с. Старозаводское Никопольского района», - отметила Гречищева.

Как известно, через с. Алексеевка проходит трасса Н-23 Кропивницкий - Запорожье.

Длина указанного моста составляет 120 м, высота - 5 м. Он состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций.