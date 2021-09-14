По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 августа Дмитрий Федорченко жестоко расправился с 36-летним Александром Елсуковым и 74-летней Людмилой Федорченко.

В Старобельске Луганской области третью неделю безуспешно разыскивают подозреваемого в совершении двух жестоких убийств Дмитрия Федорченко.

Подробности дела узнавал Obozrevatel.

"Такого мы давно не испытывали: на свободе гуляет самый настоящий зверь. По одиночке боятся выходить женщины, детей стараемся тоже самих не выпускать", – делится эмоциями местная жительница Алина.

По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 августа Дмитрий жестоко расправился с 36-летним Александром Елсуковым и 74-летней Людмилой Федорченко.

"Женщину убили у нее дома: озверевший от ярости преступник бил ножом в шею и бедро. Массивная кровопотеря и стала причиной смерти. Тело погибшей женщины впоследствии обнаружила ее дочь Ирина. А вот где убийца расправился с мужчиной – до сих пор точно не известно, так как кисти рук были найдены недалеко от улицы Чехова, остальные части тела – в лесополосе возле квартала Южный", – рассказали источники издания в полиции.

Сообщается, что Елсуков был другом подозреваемого в убийстве: "Они знакомы с детства, учились в одном классе". А Людмила Федорченко – родная тетя подозреваемого, сестра его отца.

Что известно о Дмитрии Федорченко

36-летний подозреваемый Дмитрий Федорченко вел одинокую жизнь, был агрессивен к окружающим, постоянного заработка не имел.

"Понимаете, тут гремучая смесь: он стоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения". Постоянно раздражен, агрессивен, к окружающим относится враждебно, видит галлюцинации… А плюс ко всему – наркотики. Это сочетание было как бомба с часовым механизмом – к сожалению, так и произошло", - рассказали в прокуратуре.

Также местные жители говорят, что после двойного убийства Дмитрий напал на прохожую.

"Он напал на женщину, которая шла по улице, но ей удалось отбиться и убежать. Люди сразу же позвонили в полицию, но маньяк скрылся на территории кладбища. Территорию прочесали, но маньяка и след простыл", – рассказал Евгений.

Правоохранители предполагают, что он с большой долей вероятности мог выехать из Старобельска.

"Федорченко отключил свой мобильный, сбил со следа собак – он болен, но чертовски умен и хитер. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось выехать. Думаем, или затаился в самом Старобельске, или успел проехать вглубь Украины. Что, конечно, не добавляет радости", – рассказал собеседник издания.

Особы приметы подозреваемого

На вид 30-35 лет, рост 170-175 см, волосы черные короткие, среднего телосложения. Может быть одет в красную футболку, бело-красные шорты, черные тапочки, панама зеленого цвета.

Автор: Денис Прядко