В полиции раскрыли детали нападения на заместителя главрача Института рака

Мотивы и обстоятельства совершения уголовного правонарушения устанавливаются.

Правоохранительные органы начали расследование по факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

Читайте такжеВ Киеве таксист напал на пассажирка, видео нападения обсуждают в сети

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в социальной сети Facebook.

По ее словам, по факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака начато уголовное производство по ч. 1 ст 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Досудебное расследование будет осуществлять Голосеевское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №1.

«По предварительным данным нападавший был один. Медицинскую помощь пострадавшему оказывали на месте», - добавила Максимец.

Мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве совершено нападение на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

Об этом сообщил главный врач НИР Андрей Безносенко, которого в марте тоже избили неизвестные. «Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостачу материальных ценностей почти на 9 млн, а «карманного» директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, поэтому и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовали нападения на врачей?» - заявил Безносенко.

В марте этого года Безносенко заявил, что неизвестные избили его и распылили в лицо слезоточивый газ. Он заверил, что никогда ни с кем не имел конфликтов, кроме как теперь в Национальном институте рака.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2019 года правоохранители задержали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, после этого в заведении прошли обыски.

В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в учреждении.

В конце октября Минздрав направил в правоохранительные органы материалы аудита, который обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.

В феврале 2020 года прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств во время закупок служебными лицами Национального института рака.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram