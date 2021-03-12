Школьница наглоталась таблеток / фото ua.depositphotos.com

В Кривом Роге 15-летняя школьница выпила 40 таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой.

Читайте такжеНа Ивано-Франковщине две девушки провалились под лед, спасая собакуОб этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на  пресс-секретаря Криворожского районного управления полиции Оксану Лесонен.

Медики из Криворожской городской клинической больницы №8 сообщили полицейским, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Школьница выпила 40 таблеток анальгетика.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняют представители ювенальной превенции.

Отравление украинских детей лекарствами

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Автор: Людмила Жерновская