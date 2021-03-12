Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

В Кривом Роге 15-летняя школьница выпила 40 таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой.

Читайте такжеНа Ивано-Франковщине две девушки провалились под лед, спасая собакуОб этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-секретаря Криворожского районного управления полиции Оксану Лесонен.

Медики из Криворожской городской клинической больницы №8 сообщили полицейским, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Школьница выпила 40 таблеток анальгетика.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняют представители ювенальной превенции.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.

В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве.

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Автор: Людмила Жерновская