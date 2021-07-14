Правоохранители открыли дело из-за нарушения правил безопасности.

Массовое отравление произошло на лесохимическом заводе на Закарпатье. В результате один человек погиб, а еще четверо госпитализированы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия на лесохимическом заводе Перечина произошла из-за того, что один из сотрудников открыл люк котла, чтобы устранить неисправность, но помещение наполнилось токсичным газом. В результате инцидента один человек потерял сознание. Коллеги пострадавшего пытались вынести его, но также потеряли сознание.

Мужчина, который открыл котел, умер до приезда медиков, а четверых других работников доставили в состоянии легкой и средней тяжести, двух из них уже выписали.

Читайте такжеПод Харьковом в реанимации умер трехмесячный ребенок: подозревают отравление смесью

По словам пострадавших, в ходе работ они ничего не нарушали, но проблем с оборудованием не было.

Правоохранители установили, что работник пытался устранить неполадки с оборудованием и надышался угарным газом. Дело квалифицировали по части 2 статьи 272 "Нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Полтавской области в результате отравления неизвестным веществом на мясокомбинате в городе Глобино пострадали 16 работников, 14 из них госпитализированы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева