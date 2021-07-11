Пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Вчера, 10 июля, во Львовской области от укусов змей пострадали три человека, в том числе один ребенок, все они госпитализированы.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована женщина, которой змея укусила палец стопы.

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В Турковскую больницу госпитализирована 13-летняя девочка. Ее змея укусила в голень. В эту же больницу госпитализирована женщина, которую змея укусила в пятку.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области трое подростков попали в реанимацию после укусов змей. В больнице оказались житель села Казанов 2005 года рождения, жительница Кривого Рога, 2009 года рождения, которую в села Осмолода укусила змея в правую руку, а также житель села Кинчаки 2005 года рождения, которого змея укусила на детской площадке.

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Автор: Богдан Слуцкий