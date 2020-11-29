В больнице были электрические генераторы на случай отключения электричества, однако ими никто не воспользовался.

В больнице города Жовква Львовской области два человека умерли из-за отключения электричества и прекращения работы аппаратов ИВЛ. Инцидент расследуют правоохранители.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Львовской области, 28 ноября правоохранители наткнулись в соцсетях на сообщение о том, что в Жовкве из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека.

Полиция начала проверку. Установлено, что вечером 27 ноября в больнице выключилось электричество. В это время в реанимационном отделении умерли двое пациентов в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

Полиция также установила, что в больнице были в наличии два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако их так и не задействовали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) и ч. 2 ст 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Коронавирус в Украине - статистика 29 ноября

За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине обнаружили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни. 120 случаев стали летальными.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Всего за период эпидемии в Украине заболели 722 679 человек. Зафиксировано 12 213 летальных исходов.

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Автор: Дмитрий Захаров