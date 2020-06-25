На Харьковщине в ДТП попала колонна новых военных броневиков

Водитель военной автомашины выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение, травмированы 19-летний водитель и 20-летний пассажир другого автомобиля.

Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства ДТП с участием трех военных автомобилей, которые двигались колонной.

Читайте такжеВ Луганской области в ДТП с участием полицейского пострадали девять человек

Как сообщает пресс-служба областной полиции, сегодня в 15:40 в Липецкое отделение поступило сообщение из службы "102" о ДТП на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района.

"На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Водитель последнего в колонне транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне", - говорится в сообщении.

Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другим автомобилем, водитель и пассажиры которого получили травмы. 19-летний водитель и 20-летний пассажир были доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Также в сообщении сказано, что информация о событии зарегистрирована в Липецком отделении полиции.

Как сообщал УНИАН, в Днепре сегодня утром произошла дорожная авария, в которой погибли двое людей, в том числе ребенок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram