В обмен на информацию и выплату "дани" Щипцов получил возможность продолжать распространять наркотики в Украине и решать свои вопросы с сотрудниками СБУ.

Сотрудник СБУ Артем Петрашкин в 2019 году завербовал Александра Щипцова, лидера ОПГ "Химпром", которое распространяло в Украине наркотики с ежемесячным оборотом в десятки миллионов долларов.

Об этом Щипцов лично говорит на видео.

Щипцов рассказывает как познакомился с Артемом Петрашкиным – их свел родственник Петрашкина – Кирилл Гопоненко.

После того как Петрашкин узнал о деятельности Щипцова и завербовал его. Щипцов рассказал обо всем: о схемах работы, способах транспортировки наркотиков, получении денег, а также поименно назвал всех своих "коллег" и снабдил Петрашкина информацией, которая позволила их задержать и возбудить против них уголовные дела.

Помимо этого Щипцов признается, что они с Петрашкиным присвоили себе деньги бывших "коллег" Щипцова по "Химпрому" – на сумму около 16 миллионов долларов. А по указанию Кирилла Гапоненко люди Щипцова фактически обворовали "Химпром" на 2,3 миллиона долларов.

После того, как СБУ задержала участников "Химпрома", Щипцов предлагал им решить вопрос в обмен на 50% прибыли, которую должны были передавать Артему Петрашкину – платить ему дань.

Сам Щипцов в результате сделки получил иммунитет и покровительство в силовых органах Украины.

После начала полномасштабной войны России против Украины все изменилось. Утратив покровительство Петрашкина, который переквалифицировался в адвоката, Щипцов в течении одного года утратил все документы, которые легализовали его пребываение в Украине, а силовики активизировали расследование дела "Химпрома", начатое еще в 2019 году. Сейчас российский наркобарон всячески пытается избежать экстрадиции из Украины.