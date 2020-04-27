Плюнул в лицо: обвиняемый в убийстве перепугал судью, что заразит ее коронавирусом

Подсудимый заявил, что он переболел COVID-19 и болен гепатитом.

В Николаевской области обвиняемый плюнул судье в лицо, заявив, что был заражен коронавирусом и сейчас болен гепатитом.

Читайте такжеВ Черновицком СИЗО бунтуют из-за прибытия туда подсудимого с коронавирусомОб этом сообщили в пресс-центре судебной власти.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 185 (кража), п. 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины,

23 апреля во время рассмотрения ходатайства прокурора о продлении ему меры пресечения обвиняемый начал требовать у судей Арбузинского районного суда удостоверения судьи, поскольку, по его информации, этот суд ликвидировали.

«В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый кричал, что суд является «частным предприятием и шарашкиной конторой», которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей скорее, чем сам хозяин», – сообщила судья Ольга Киримова.

Потом, по ее словам, обвиняемый «через отверстие стеклянной решетки, где он пребывал, дважды плюнул в область головы и лица».

Суд объявил перерыв, а после возобновления заседания обвиняемый заявил, что он болел коронавирусом и болен гепатитом. Он также сказал, что в случае заражения судьи ему известны последствия.

«Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, опасны для его жизни», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Николаевской области зафиксирован второй летальный случай от COVID-19.