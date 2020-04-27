Плюнул в лицо: обвиняемый в убийстве перепугал судью, что заразит ее коронавирусом
В Николаевской области обвиняемый плюнул судье в лицо, заявив, что был заражен коронавирусом и сейчас болен гепатитом.
Читайте такжеВ Черновицком СИЗО бунтуют из-за прибытия туда подсудимого с коронавирусомОб этом сообщили в пресс-центре судебной власти.
Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 185 (кража), п. 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины,
23 апреля во время рассмотрения ходатайства прокурора о продлении ему меры пресечения обвиняемый начал требовать у судей Арбузинского районного суда удостоверения судьи, поскольку, по его информации, этот суд ликвидировали.
«В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый кричал, что суд является «частным предприятием и шарашкиной конторой», которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей скорее, чем сам хозяин», – сообщила судья Ольга Киримова.
Потом, по ее словам, обвиняемый «через отверстие стеклянной решетки, где он пребывал, дважды плюнул в область головы и лица».
Суд объявил перерыв, а после возобновления заседания обвиняемый заявил, что он болел коронавирусом и болен гепатитом. Он также сказал, что в случае заражения судьи ему известны последствия.
«Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, опасны для его жизни», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в Николаевской области зафиксирован второй летальный случай от COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире