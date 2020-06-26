В киевском метро женщины призывали людей снять средства защиты

Одна из женщин утверждает, что в течение всего карантина не надевала маску.

В сети появилось видео, на котором неизвестные женщины в столичном метрополитене убеждают пассажиров, что коронавирус не существует, и призывают снять маски.

Одна из женщин утверждает, что в течение всего карантина не надевала маску и осталась здоровой. Видеоролик опубликовал Киев.Оперативный.

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При этом женщины на видео не используют никаких средств защиты и не соблюдают дистанции. Рядом с ними находится ребенок.

"Проезд без маски является нарушением. Такие люди подвергают опасности и себя, и других. Если пассажиры видят людей, которые нарушают, при чем - сознательно нарушают, то они могут обратиться к нашему работнику или сотруднику полиции в метро. Правоохранители есть на каждой станции. Мы со своей стороны призываем людей придерживаться карантинных ограничений. Об этом призывают через объявления на станциях, также в метро размещены соответствующие графические изображения", – прокомментировала пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

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