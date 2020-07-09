В Киеве из инфекционного отделения, где находятся больные COVID-19, убежал голый пациент (фото)

Беглеца задержали, он отказывался одеваться и вел себя неадекватно.

Из инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы № 9, что расположена в Шевченковском районе Киева, сбежал голый пациент. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеваться.

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Об этом сообщила Муниципальная охрана в Facebook.

"К дежурному наряду охраны обратились врачи с просьбой вернуть пациента-беглеца в инфекционное отделение. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь", - рассказали муниципалы.

Пациента передали специалистам.

Стоит отметить, что Киевская городская клиническая больница № 9 – одно из семи столичных медучреждений, где принимают больных COVID-19.

По состоянию на 9 июля еще в 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевания COVID-19. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодня в столице уже 5 872 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Напомним, накануне киевский врач-інфекціоністка Ольга Голубовская рассказала о стремительное развитие болезни и эффективное лечение COVID-19: "В целом терапия остается очень сложной, потому что трудно предсказать течение болезни".

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