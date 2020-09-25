В Днепре Антимонопольный комитет наказал аптеку, продававшую в разгар карантина самодельные препараты против Covid-19.
Стоимость баночки с надписью "антикоронавирус" в аптеке Днепра достигала 50 гривен, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЖестокое убийство девушки-фармацевта в Одессе: в полиции рассказали о мотивах преступника
В марте после скандала в социальных сетях и обвинений в мошенничестве - продажу препарата прекратили.
Тогда ТСН объяснили: изготавливали так называемый "антикоронавирус" по рецепту врача-гомеопата.
В Антимонопольном комитете провели собственный опрос. Оказалось, у почти 77% респондентов возникало впечатление, что препарат с такой этикеткой обладает профилактическими, или лечебными свойствами. А это - осознанное заблуждение потребителей.
Вас могут заинтересовать следующие новости:
- Из Польши в Украину пытались ввезти контрабанду медикаментов на 250 тысяч (фото)
- СБУ заблокировала масштабное подпольное производство опасных лекарств (фото)
- Коронавирус породил новые схемы мошенничества на Тернопольщине
- В Киеве изъяли партию поддельных экспресс-тестов на коронавирус (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram