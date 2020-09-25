В марте после скандала в социальных сетях и обвинений в мошенничестве - продажу препарата прекратили.

В Днепре Антимонопольный комитет наказал аптеку, продававшую в разгар карантина самодельные препараты против Covid-19.

Стоимость баночки с надписью "антикоронавирус" в аптеке Днепра достигала 50 гривен, говорится в сюжете ТСН.

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В марте после скандала в социальных сетях и обвинений в мошенничестве - продажу препарата прекратили.

Тогда ТСН объяснили: изготавливали так называемый "антикоронавирус" по рецепту врача-гомеопата.

В Антимонопольном комитете провели собственный опрос. Оказалось, у почти 77% респондентов возникало впечатление, что препарат с такой этикеткой обладает профилактическими, или лечебными свойствами. А это - осознанное заблуждение потребителей.

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Автор: УНИАН