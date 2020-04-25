В Черновицком СИЗО бунтуют из-за прибытия туда подсудимого с коронавирусом

Заключенные закрылись в своих камерах, а трое из них перерезали себе вены.

В Черновицком следственном изоляторе группа заключенных устроила протест, закрывшись в своих камерах, из-за прибытия в исправительное учреждение подследственного с лабораторно подтвержденным случаем коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили УНИАН в следственном изоляторе, в ночь на 25 апреля группа заключенных закрылась в камерах, препятствуя персонала учреждения выполнять свои обязанности.

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«В акте нарушения режима приняли участие заключенные трех камер. Трое из которых причинили себе телесные повреждения, им оказана медицинская помощь», – сообщили в следственном изоляторе.

По сообщению СМИ, указанные лица перерезали себе вены.

В СИЗО также отметили, что заключенного с коронавирусом доставили в учреждение 23 апреля, согласно определению суда.

«Заключенный был размещен с соблюдением всех необходимых карантинных требований отдельно от других заключенных и осужденных. Персонал, который осуществляет надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты, учреждение - дезинфицирующими средствами», – сообщили в СИЗО.

После указанных событий двое инспекторов следственного изолятора обратились к руководству с просьбой предоставить им отпуск. Позже, после сообщения о происшествии, руководство департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины выехало на место событий.

Одновременно в следственном изоляторе добавили, что в настоящее время состояние оперативной обстановки в учреждении – «стабильное».

Как сообщал ранее УНИАН, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом в Украине самым большим вызовом для Минюста остается противодействие инфекции в местах лишения свободы.

По его словам, учреждения исполнения наказаний являются закрытыми и вирусу сюда попасть крайне сложно, "но распространиться внутри чрезвычайно легко".