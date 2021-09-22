Он считает, что это однозначно было покушение на Сергея Шефира.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко назвал нападение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира "дерзким" и вспомнил о 90-х годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Характер нападения дерзкий, я бы так сказал, что из автоматического оружия, на ходу... Не хочется говорить о возвращении 90-х. Но какой-то такой почерк с тех времен", – отметил депутат.

Он выразил мнение, что это однозначно было "покушение" на Шефира.

Читайте такжеСтреляли из леса: нардеп уточнил, где именно произошло покушение на Шефира"Сергей Нахманович часто ездил за рулем. И я думаю, что здесь просто в таких ситуациях трудно спрогнозировать, будет ли сам за рулем тот, на кого покушение, будет ли водитель. Поэтому я думаю, что здесь наверняка целились в водительское место, возможно, думая, что там действительно был Сергей", – сказал Корниенко.

По его словам, в Украине есть "много сил, которым системно не нравится то, что делает наша власть".

"Конечно, первый помощник президента – это точно одна из ключевых людей в команде", – подытожил парламентарий и выразил мнение, что эта ситуация точно связана с политической деятельностью Шефира.

Покушение на Шефира: что известно

Читайте такжеВ СБУ прокомментировали покушение на жизнь соратника ЗеленскогоКак сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен его водитель.

Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.

При совершении покушения на Шефира было выпущено более 10 пуль.

Автор: Таня Поляковская