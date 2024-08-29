Toyota Land Cruiser Prado наехал на бетонное препятствие

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Игорь Копытин попал в дорожно-транспортное происшествие, его госпитализировали.

На странице нардепа в социальной сети Facebook сообщается, что он и его водитель получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии. По данным Украинской правды, авария произошла поздно вечером в среду, 28 августа.

Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что около 23:31 на 78 километре автодороги М-05 Киев-Одесса автомобиль Toyota Land Cruiser Prado наехал на бетонное препятствие. Копытин находился на пассажирском сиденье, он получил травмы и переломы, водитель также получил телесные повреждения.

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