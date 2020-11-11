Введение карантина выходного дня хотят рассмотреть на сегодняшнем заседании правительства.

В Киеве под зданием Кабинета министров проходит акция протеста против ограничений работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные ассоциации требуют ослабить давление на отрасль из-за COVID-19. Одним из инициаторов пикета стал известный бизнесмен Гарик Корогодский.

Главные требования представителей бизнеса звучат следующим образом:

Нет карантину выходного дня и другим временным ограничением прав на работу;

Нет дискриминационным проверкам. Мораторий на проверки и отмены незаконных протоколов;

Закрывает? - Платите! Требуем компенсационных мер для отрасли.

Митингующие держат плакаты: "COVID-19 не зависит от времени суток", "Ресторанный бизнес умирает", "Мы безопасней чем метро" и прочее.

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На данный момент акция в Киеве проходит спокойно, без происшествий. Участвуют в ней несколько сотен человек.

Так как акция рестораторов является всеукраинской, ожидается, что в ней примут участие 23 города: Киев, Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Сумы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев, Мелитополь, Черкассы, Винница, Черновцы, Хмельницкий, Кропивницкий, Кривой Рог, Житомир.

Напомним, введение карантина выходного дня хотят рассмотреть на сегодняшнем заседании правительства.

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Карантин выходного дня: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении более жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в "красных зонах" эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 07:00 до 20:00, при этом, чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Денис Прядко