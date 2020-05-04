В Украине из-за карантина значительно уменьшился уровень преступности - Аваков
14:51, 04 мая 2020Происшествия
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На 50% уменьшилось количество регистрации случаев ограблений, краж - на 41%.
Иллюстрация / REUTERS
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил значительное уменьшение регистрации количества отдельных видов преступлений за время карантина.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время внеочередного заседания Кабинета министров.
"Регистрация отдельных видов преступлений за время карантина: у нас умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения - на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% - грабежи, кражи - на 41%, мошенничество хулиганство также уменьшилось", - сказал Аваков.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая.
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