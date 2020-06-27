Карантинный рейд: полиция рассказала о количестве нарушений в развлекательных и торговых заведениях за двое суток (фото)
В Украине за двое суток полицейские составили 355 административных протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина.
Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникации Национальной полиции, согласно постановлению Кабинета министров, полицейские проводят проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина.
Всего в ходе отработки, в которой задействованы 640 рейдовых групп, правоохранители проверили более 6,2 тыс. заведений: почти 3,5 тыс. магазинов, 2 тыс. предприятий общественного питания, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.
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По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - на руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли.
Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.
Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 тыс. 569 административных протоколов и открыли 176 уголовных производств.
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