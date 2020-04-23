В Кривом Роге нарушитель карантина избил курсанта за замечание по поводу маски

Предварительно, преступник находился под воздействием наркотиков.

В городе Кривой Рог открыли уголовное производство за нанесение телесных повреждений курсанту университета МВД, который во время патрулирования сделал молодым людям замечание за нарушение карантинных требований.

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Как сообщается на сайте нацполиции, 23 апреля курсант во время патрулирования заметил группу молодых людей, которые находились в общественном месте без защитных масок.

Он сделал им замечание, за что получил телесные повреждения. Личность нарушителя установили. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

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