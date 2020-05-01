В Черкассах возле управления Нацполиции прошла акция против карантина

Представители предпринимателей обратились к полиции с требованием разрешить малому и среднему бизнесу работать.

В Черкассах под стенами Главного управления национальной полиции прошла акция местных предпринимателей и представителей Национального корпуса Черкасс.

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Об этом сообщает Суспільне.

Представители предпринимателей обратились к полиции с требованием разрешить малому и среднему бизнесу работать, а также они выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета. По информации правоохранительных органов на забастовку собралось около сотни людей.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения. Сегодня, 1 мая, полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил решение властей Черкасс смягчить карантинные ограничения. Он сказал, что на Черкасщине за все время пандемии подтверждено 296 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено еще 6 больных лиц. Также всего было зарегистрировано 9 умерших от COVID-19, в том числе сегодня был еще один летальный случай.

Городской глава Черкасс Бондаренко считает, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.