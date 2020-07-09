В Харьковской области пассажиры без масок задержали поезд почти на час

Нарушители не реагировали ни на замечания проводников, ни на предупреждение из громкоговорителей.

Пригородный поезд «Козача Лопань-Харьков» задержался почти на час из-за пассажиров без защитных масок.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Нарушителей масочного режима проводники обнаружили после остановки на станции Дергачи. На замечания работников железной дороги люди не реагировали, как и на напоминания о соблюдении карантина через громкоговоритель. Наконец проводники вызвали полицию.

Поезд стоял на путях во время всей разъяснительной работы копов с пассажирами. На конечную станцию люди прибыли с задержкой 49 минут.

Как сообщал УНИАН, на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве вызвали взрывотехников из-чемодана, которого кто-то оставил в зале ожидания.

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