Виталий Гречин решил продать права на видеоролик "тому, кто больше заплатит".

Финансист и галерист Виталий Гречин выставил на аукцион откровенное видео с девушками, участвовавшими в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае.

Об этом сообщает Daily Star.

Гречин решил продать права на 26-секундный видеоролик «тому, кто больше заплатит».

«Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению», - говорится в комментарии к аукциону.

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Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае

3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.

Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.

По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.

МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

13 апреля задержанные украинки вернулись на родину.

Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого заподозрили в организации ню-съемки моделей в Дубае, 22 апреля отпустили из тюрьмы ОАЭ.

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Автор: Денис Прядко