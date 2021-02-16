Через год суд после изнасилования ребенка суд вынес приговор задержанному отчиму.

В Виннице мужчину приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование шестилетнего ребенка.

Преступление произошло в начале 2020 года. Как сообщали в отделе коммуникации полиции Винницкой области 20 января к правоохранителям обратилась мать девочки. Женщина заявила, что ее сожитель изнасиловал ее малолетнюю дочь у них же дома.

Читайте такжеВ Сумах известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочкуТогда полицейские задержали 36-летнего подозреваемого и отправили в СИЗО. Шестилетнего ребенка госпитализировали.

Через год суд вынес приговор задержанному.

«После проведения всех необходимых процессуальных действий и экспертиз, которые подтвердили вину мужчины, следователи направили материалы расследования с обвинительным актом в Винницкий городской суд. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 13 годам заключения», — рассказали правоохранители.

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Автор: Катерина Комолова