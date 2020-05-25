Надевал противогаз и стрелял над головой: всплыли жуткие подробности изнасилования полицейскими в Киеве (фото)

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции.

В Киеве задержали двух полицейских по факту изнасилования и избиения женщины. Это оперуполномоченный и начальник одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую, сообщили на сайте Государственного бюро расследования.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему насилием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

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Следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным и решаю вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного правонарушения других лиц.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Киевское областное управление ДВБ Нацполиции.

Досудебное расследование проводится по фактам изнасилования ч. 1 ст. 152 УКУ пытки по ст. 127 и превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием по ч. 2 ст. 365.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киевской области расформируют Кагарлицкий отдел полиции из-за подозрения в изнасиловании женщины двумя полицейскими. 24 мая в полицию поступила информация о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции.

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