Появилось видео самого нападения на трассе "Харьков-Киев", где неизвестные молодые люди устроили массовую драку со стрельбой.
Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654", который заснял очевидец.
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На кадрах видно, как мужчины в масках бегут по дороге к белому микроавтобусу Mercedes-Benz. После этого начинается групповое побоище.
Посреди трассы лежит человек, которого несколько человек колотят ногами, а на обочине - бьют еще одного. В этот момент водитель просит пассажира заблокировать дверь. Молодые люди ведут себя агрессивно, а сбоку стоит пустое авто с открытыми дверями - водителя автотранспорта нет.
Через несколько секунд становится понятно, что в салоне микроавтобуса через разбитое окно пылает огонь.
Стрельба на трассе под Харьковом: что случилось
- Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сообщил, что на трассе «Киев-Харьков» расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь».
- Он заявил, что на микроавтобус напали представители «Нацкорпуса», и что есть погибшие и раненые.
- В полиции рассказали подробности инцидента.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, отметил, что нападавшие стреляли "в таких же, ехавших с политических гастролей".
Конфликт между организацией Киви и Нацкорпусом в Киеве 25 августа
- Во вторник, 25 августа, в центре Киева на бульваре Дружбы Народов между представителями «Национального корпуса» и представителями организации народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь» произошла стычка со стрельбой.
- Кива заявил, что активисты "Нацкорпуса «и ветераны полка» Азов «совершили» подлое нападение «на членов его организации» с целью убить, запугать, заткнуть и остановить".
- В то же время представители «Нацкорпуса» заявили, что это представители «силового отряда» нардепа с оружием напали на их активистов.
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