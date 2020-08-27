На кадрах видно, как мужчины в масках бегут по дороге к белому микроавтобусу Mercedes-Benz. Возле этого начинается групповое побоище.

Появилось видео самого нападения на трассе "Харьков-Киев", где неизвестные молодые люди устроили массовую драку со стрельбой.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654", который заснял очевидец.

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На кадрах видно, как мужчины в масках бегут по дороге к белому микроавтобусу Mercedes-Benz. После этого начинается групповое побоище.

Посреди трассы лежит человек, которого несколько человек колотят ногами, а на обочине - бьют еще одного. В этот момент водитель просит пассажира заблокировать дверь. Молодые люди ведут себя агрессивно, а сбоку стоит пустое авто с открытыми дверями - водителя автотранспорта нет.

Через несколько секунд становится понятно, что в салоне микроавтобуса через разбитое окно пылает огонь.

Стрельба на трассе под Харьковом: что случилось

Конфликт между организацией Киви и Нацкорпусом в Киеве 25 августа

Во вторник, 25 августа, в центре Киева на бульваре Дружбы Народов между представителями «Национального корпуса» и представителями организации народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь» произошла стычка со стрельбой.

Кива заявил, что активисты "Нацкорпуса «и ветераны полка» Азов «совершили» подлое нападение «на членов его организации» с целью убить, запугать, заткнуть и остановить".

В то же время представители «Нацкорпуса» заявили, что это представители «силового отряда» нардепа с оружием напали на их активистов.

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Автор: Наталия Печиборщ