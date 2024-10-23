Готовили теракт в Киеве: СБУ задержала агентов российского ГРУ (фото)

Целью врага было максимальное количество погибших среди гражданского населения.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ (более известная как ГРУ).

Как сообщил пресс-центр СБУ, по результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины.

По данным контрразведки СБУ, целью врага было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

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Отмечается, что для совершения теракта разведка РФ дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Телеграм-каналах. После вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции относительно способов изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

"Согласно вражеским указаниям злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта. Установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области. К сотрудничеству с агрессором агентка привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольное" задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья", - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить преступление контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), которая выполняла задание на южном фронте.

На месте происшествия у задержанных изъято орудие преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Злоумышленникам сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Предатели находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Другие операции СБУ

Как сообщал УНИАН, в начале октября правоохранители Республики Молдова помогли СБУ и украинским пограничникам задержать кремлевского идеолога вооруженной агрессии РФ, который является помощником экс-советника Путина Сергея Глазьева - Дмитрия Чистилина.

По данным следствия, имея гражданство Украины и России, он проживал в РФ и был активным борцом за "русский мир". Он покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а сейчас находится под стражей.

С 2016 года Чистилин подготовил для Кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.

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