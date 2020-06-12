Главный медик Львова объяснил причину резкого прироста числа случаев COVID-19

По словам чиновника, Минздрав почему-то не обнародует количество проведенных тестов, только положительные результаты.

В процентном соотношении проведенных тестов и количества выявленных положительных результатов ситуация с распространением коронавируса во Львове остается стабильной. Изменения в показателях заболеваемости связаны с тем, что результаты тестов теперь приходят поздно.

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Как сообщается на сайте Львовского горсовета, об этом во время утреннего эфира на радио «Люкс FM» рассказал главный медик Львова Владимир Зуб.

«Мы наблюдаем увеличение количества выявленных положительных результатов на COVID-19. Если проанализировать, за какие дни эти положительные результаты приходят, то ситуация в целом неизменна. Вчера мы получили 125 положительных ПЦР-тестов (из них 75 — Львов), которые охватывают диапазон от 22 мая до 10 июня. То есть если мы от этой цифры отнимем положительные результаты за сутки за эти все дни (22, 23, 24 мая...), то мы выйдем на ту же цифру около 60 случаев за сутки.

Просто поздно приходят результаты и сейчас все накапливаются, подаются в статистике в один день. Количество выявленных случаев коронавируса остается постоянным, просто мы позже получаем результаты», - отметил он.

Чиновник отметил, что с коронавирусной статистикой в Украине образуется «странная ситуация».

«Нужно считать не только количество и абсолютность, но и процентные показатели. Каждая территория страны имеет разное количество населения. Некорректно сравнивать город и область. Для сравнения нужно выбирать критерии, по которым можно сопоставить ту или иную территорию: город сравнивать с городом, ориентироваться на выявленные случаи на 10 или 100 тысяч населения. Мы бы хотели сравнить нашу ситуацию с другими территориями Украины, но Минздрав почему-то не обнародует количество проведенных тестов, только положительные результаты. Системной подачи официальной информации, на основе которой можно было бы провести сравнительный анализ, мы найти не можем», - указал Зуб.

По состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 29 753 случаи коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки. Во Львовской области сейчас выявлено 2526 случаев, из них 112 случаев было подтверждено в течение минувших суток.

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