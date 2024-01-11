Государственное бюро расследований реализует целый ряд следственных действий, связанных с расследованием резонансного дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, чьи компании могли нанести государству 1,2 миллиарда гривен убытков. Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщил журналист Евгений Плинский.
По его данным, уже состоялся арест имущества Игоря Гринкевича и компаний, которые с ним связаны. Проведены обыски и другие следственные действия. Следующий шаг-арест имущества членов семьи и причастных к коррупционной схеме лиц. Также ГБР получило заключения экспертиз о полном несоответствии заявленным требованиям и характеристикам имущества, которое компании Гринкевича поставили Министерству обороны.
"Простыми словами - все, что Гринкевич и его семья продали армии за 2023 год на 1,5 млрд грн — невозможно для использования бойцами ВСУ. И это уже не предположение журналистов, а факт, подтвержденный экспертизой. Как видим, ГБР отрабатывает этот кейс качественно", — написал Плинский, добавив, что новостей в этой истории будет еще "очень много".
Напомним, 29 декабря 2023 работники ГБР задержали Игоря Гринкевича, который предлагал 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возврате имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний.
30 декабря 2023 Гринкевич избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс грн.
По данным ГБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не полностью или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма убытков составляет 1,2 миллиарда гривен.